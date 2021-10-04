Власти Челябинской области открывают дополнительную ковидную базу на 150 коек

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Новая база для лечения пациентов с коронавирусом открывается в Коркино Челябинской области, где заражаемость коронавирусом впервые перешагнула отметку в 390 новых случаев в день. Об этом говорится в материалах, распространенных в понедельник пресс-службой Минздрава региона.

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"С 5 октября в городской больнице №1 Коркино откроется госпитальная база на 150 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент идет подготовка госпиталя к работе, оснащение всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами. Квалифицированный медицинский персонал готов к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19", - сказано в материалах.

В Минздраве Челябинской области сообщили ТАСС, что в результате "емкость" ковидных баз в области превысит 8,3 тыс. коек. "Все в рабочем порядке, увеличиваем количество коек, медучреждения должны быть готовы к приему всех обратившихся пациентов и иметь свободный коечный фонд", - сообщили в региональном министерстве.

1 октября первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила журналистам, что регион находится на пике заболеваемости коронавирусом, на ковидных базах осталось менее 2% свободных мест.

По данным областного Минздрава на 4 октября, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 99 093 случаев заражения коронавирусом (плюс 392 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 84 тыс. пациентов выздоровели, 10 287 человек продолжают лечение. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.