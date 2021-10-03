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Всегда ли пропадает обоняние при ковиде?
Всегда ли пропадает обоняние при ковиде?
Всегда ли пропадает обоняние при ковиде?
Всегда ли пропадает обоняние при ковиде?
Всегда ли пропадает обоняние при ковиде?
Пандемия COVID-19

Всегда ли пропадает обоняние при ковиде? Главное о коронавирусе за 3 октября

© Максим Киселев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 586 536 случаев заражения, из них новых — 25 769. За сутки умерли 890 человек (максимум с начала пандемии), за весь период — 209 918.
  • В РФ впервые с начала пандемии зарегистрировали более 6 000 смертей от ковида за неделю. Предыдущий максимум — 5 682 умерших — был зафиксирован неделей ранее.
  • Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ из-за ковида, локдауна в системе образования не будет, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
  • Пациента с коронавирусной инфекцией, которого врачи скорой помощи во Владимире привезли к зданию областной администрации, чтобы привлечь внимание общественности и властей к нехватке мест в ковид-госпиталях региона, госпитализировали.
  • Потеря обоняния не является основным симптомом новой коронавирусной инфекции, она может появиться и на 10-й день заболевания. При этом, при штамме "дельта" число пациентов, у которых обоняние вовсе не пропадает, увеличилось, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
  • Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов, заявил в воскресенье главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 646 239 случаев заражения, из них новых — 4 294 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 234,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Все участники стартующего 18 октября в японском Китакюсю чемпионата мира по спортивной гимнастике будут проходить ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию.
  • Необходимости в использовании новых вакцин от коронавируса в настоящий момент нет, однако они могут понадобиться миру в следующем году, считает генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин.
Теги
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