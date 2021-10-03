Всегда ли пропадает обоняние при ковиде? Главное о коронавирусе за 3 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 586 536 случаев заражения, из них новых — 25 769. За сутки умерли 890 человек (максимум с начала пандемии), за весь период — 209 918.
- В РФ впервые с начала пандемии зарегистрировали более 6 000 смертей от ковида за неделю. Предыдущий максимум — 5 682 умерших — был зафиксирован неделей ранее.
- Минпросвещения РФ не планирует массового закрытия школ из-за ковида, локдауна в системе образования не будет, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
- Пациента с коронавирусной инфекцией, которого врачи скорой помощи во Владимире привезли к зданию областной администрации, чтобы привлечь внимание общественности и властей к нехватке мест в ковид-госпиталях региона, госпитализировали.
- Потеря обоняния не является основным симптомом новой коронавирусной инфекции, она может появиться и на 10-й день заболевания. При этом, при штамме "дельта" число пациентов, у которых обоняние вовсе не пропадает, увеличилось, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов, заявил в воскресенье главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Москва
- Всего зафиксировано 1 646 239 случаев заражения, из них новых — 4 294 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 234,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Все участники стартующего 18 октября в японском Китакюсю чемпионата мира по спортивной гимнастике будут проходить ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию.
- Необходимости в использовании новых вакцин от коронавируса в настоящий момент нет, однако они могут понадобиться миру в следующем году, считает генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин.