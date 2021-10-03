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Участники чемпионата мира по спортивной гимнастике будут ежедневно сдавать тесты на ковид

Как рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, команда прибудет в японский Китакюсю 14 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Все участники стартующего 18 октября в японском Китакюсю чемпионата мира по спортивной гимнастике будут проходить ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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"Антиковидные требования, которые будут предъявляться к участникам чемпионата мира, во многом будут совпадать с тем, что было два месяца назад на Олимпийских играх в Токио, - заметила Родионенко. - Они должны сдать один тест перед вылетом из России, другой - непосредственно в токийском аэропорту. После прибытия в Китакюсю все участники будут проходить ежедневное тестирование".

"Наши гимнасты, которые включены в заявку на чемпионат мира, пробудут на базе до 12 октября. Путь на соревнования будет непростым, сначала до Амстердама, оттуда в Токио и только потом - в Китакюсю, где пройдут соревнования. Наши спортсмены будут на месте только 14 октября, когда начнутся официальные тренировки", - добавила собеседница ТАСС.

Участникам чемпионата мира по спортивной гимнастике будет запрещено выходить за пределы отеля, тренировочного зала, а также арены, где пройдут соревнования. Через специальные приложения, установленные в смартфонах, они должны ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья.

Чемпионат мира пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября. В состав команды России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов и Григорий Клементьев, а также Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

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