Медики Заполярья получат доплату за каждого вакцинированного от коронавируса

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Медицинские работники в Мурманской области будут получать доплату до 460 рублей за каждого полностью вакцинированного от коронавируса северянина, сообщили ТАСС в понедельник в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Размер выплаты каждому медработнику будет зависеть от стажа работы на Севере и выполняемых функций в процессе вакцинации (осмотр перед вакцинацией, сама вакцинация либо регистрация вакцинации).

Размер районного коэффициента в Мурманской области составляет преимущественно 1,4 (в поселке Туманный Кольского района Мурманской области - 1,7, в ЗАТО Островной - 1,8). Размер районного коэффициента для работников областных и муниципальных учреждений составляет 1,5. "Полярная" надбавка применяется в зависимости от возраста работника и стажа работы в районах Крайнего Севера, она увеличивается каждые шесть месяцев работы, а по достижении 60% - за каждый год работы на 10% (до достижения 80%).

"Размер выплаты медицинским работникам, принимавшим участие в вакцинации от коронавируса, рассчитан исходя из базовой ставки в 200 рублей за одного полностью вакцинированного человека. Эту сумму увеличат на районный коэффициент и процентную "полярную" надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 460 рублей)", - сказал собеседник агентства, добавив, что деньги выделят за период вакцинации с 27 августа до 31 декабря 2021 года.

Как сообщили в региональном Минздраве, Мурманская область получила 72,6 млн рублей из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам. На указанные цели региональный бюджет выделил также 79,2 млн рублей. "Средства также направят на оплату расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты", - уточнили в ведомстве.

В Мурманской области к концу сентября от COVID-19 привили более 40% взрослого населения, а это более 250 тыс. человек. План по вакцинации в Заполярье составляет 464 742 человека, на сегодняшний день он выполнен более, чем наполовину.

Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная, однако наблюдается небольшой суточный рост заболевших. Запас свободных ковидных коек оценивается как достаточный, возобновился плановый прием в поликлиниках и больницах региона. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 73 тыс., всего зафиксировано 2 100 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 163 заболевших.