Псаки сообщила, что власти США знают о сбое в Facebook, Instagram и WhatsApp

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти США знают о сбое в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp и внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы знаем, мы следим, но у меня нет никаких новых сведений, я бы посоветовала обратиться за этим к компаниям", - сказала она.

Ранее в понедельник пользователи, согласно данным отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов сервиса Downdetector, пожаловались на масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.