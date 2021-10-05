В кампусе Facebook ночью не прекращается работа после крупнейшего сбоя

МЕНЛО-ПАРК /штат Калифорния/, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники компании Facebook, работающие в главном офисе, который расположен в городе Менло-Парк (штат Калифорния), даже ночью не прекращают работу после произошедшего в понедельник масштабного сбоя в функционировании ее сервисов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несмотря на небольшое число автомобилей на корпоративной парковке и редкое присутствие людей вне зданий комплекса, в большинстве офисов горит свет, рядом с некоторыми строениями отчетливо слышен гул электрических подстанций. Территорию кампуса патрулируют автомобили охраны, оснащенные ярко-оранжевыми проблесковыми фонарями. На парковке в машинах дежурят несколько водителей, готовых при необходимости довезти до дома задержавшихся сотрудников.

Судя по перемещениям охраны внутрь строений комплекса, компания преодолела проблему с доступом в свои здания и наладила работу внутренних систем. Ранее сообщалось, что сотрудники компании не могли попасть в помещения из-за того, что на входе не срабатывали электронные пропуска.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе соцсетей Facebook, Instagram, мессенджера WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных. В настоящее время компания работает над полным восстановлением всех своих сервисов.