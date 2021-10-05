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Масштабный сбой в работе соцсетей

В Совфеде считают, что глобальный сбой работы соцсетей несет риск утечки данных

Сенатор Ирина Рукавишникова убеждена, что необходимо развивать и поддерживать отечественные сервисы интернет-коммуникаций

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов напоминает всем о необходимости осторожного размещения в интернете информации о себе, поскольку подобные ситуации несут в себе риски утечки персональных данных. Такое мнение высказала во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

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"Самым большим риском в подобной ситуации может стать утечка персональных данных пользователей. Поэтому данный сбой - очередное напоминание всем нам о том, что нужно крайне осторожно размещать информацию о себе во Всемирной паутине", - сказала она.

Сенатор убеждена, что необходимо развивать и поддерживать отечественные сервисы интернет-коммуникаций, "ведь они на 100% хранят персональные данные пользователей на территории РФ". "Развитие цифровых технологий неизбежно будет сопровождаться подобными явлениями [сбои в работе], поэтому каждому из нас необходимо постоянно следить за соблюдением "цифровой гигиены", - подчеркнула Рукавишникова.

По ее словам, глобальный сбой в работе отдельных соцсетей и мессенджеров потряс многих пользователей своей масштабностью. "Это наглядный пример того, как информация, размещенная в интернете, может в одночасье исчезнуть, причем совершенно неожиданно для потребителей. Из видимых последствий сбоя - исчезновение возможности коммуникации через подобные ресурсы", - добавила первый зампред комитета СФ по законодательству.

Теги
РоссияРукавишникова, Ирина ВалерьевнаМасштабный сбой в работе соцсетей
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