{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле следят за космическим "киноэкипажем" и волнуются за него

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают полет "киноэкипажа" и совместимость этого проекта с научной деятельностью на орбитах, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что "в космосе хватит места для всего"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Администрация президента РФ следит за космическим полетом "киноэкипажа" и волнуется за него. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что подобные экспедиции очень хороши для популяризации достижений России.

На эту тему
Что известно об экспедиции МКС-66
Что известно об экспедиции МКС-66

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают полет "киноэкипажа" и совместимость данного проекта с научной деятельностью на орбитах, Песков заметил, что "в космосе хватит места для всего".

При этом, по его мнению, "важно соблюдать пропорции". "Космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки", - отметил представитель Кремля. "Подобные полеты, за которыми, конечно же, вместе со всеми россиянами мы следим и волнуемся также за космонавтов, желаем успешного продолжения этого полета, важны", - сказал представитель Кремля.

"Космос - это то, где мы стали пионерами, космос - это где мы, несмотря ни на что, сохраняем достаточно уверенные позиции", - констатировал Песков. "Да, на пятки наступают тоже, в данном случае конкуренция в хорошем смысле этого слова очевидна", - признал он. "Для нашей страны подобные полеты, которые действительно популяризируют наши достижения, популяризируют вообще космическую тематику, - это здорово, это очень здорово", - уверен пресс-секретарь президента РФ.

В 11:55 мск 5 октября с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз МС-19", на борту которого на международную космическую станцию отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, это необходимо, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ
В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах
Читать полностью