В Кремле следят за космическим "киноэкипажем" и волнуются за него

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Администрация президента РФ следит за космическим полетом "киноэкипажа" и волнуется за него. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что подобные экспедиции очень хороши для популяризации достижений России.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают полет "киноэкипажа" и совместимость данного проекта с научной деятельностью на орбитах, Песков заметил, что "в космосе хватит места для всего".

При этом, по его мнению, "важно соблюдать пропорции". "Космическая деятельность главным образом фокусируется вокруг науки", - отметил представитель Кремля. "Подобные полеты, за которыми, конечно же, вместе со всеми россиянами мы следим и волнуемся также за космонавтов, желаем успешного продолжения этого полета, важны", - сказал представитель Кремля.

"Космос - это то, где мы стали пионерами, космос - это где мы, несмотря ни на что, сохраняем достаточно уверенные позиции", - констатировал Песков. "Да, на пятки наступают тоже, в данном случае конкуренция в хорошем смысле этого слова очевидна", - признал он. "Для нашей страны подобные полеты, которые действительно популяризируют наши достижения, популяризируют вообще космическую тематику, - это здорово, это очень здорово", - уверен пресс-секретарь президента РФ.

В 11:55 мск 5 октября с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз МС-19", на борту которого на международную космическую станцию отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм.