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Гендиректор ТАСС поздравил боевой расчет Байконура с успешным запуском "киноэкипажа" к МКС

Как отметил Сергей Михайлов, каждый раз во время запусков он испытывает "удивительное чувство патриотизма и любви к родине, которое несравнимо ни с чем"
Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов и его супруга, генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов и его супруга, генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов поздравил боевой расчет космодрома Байконур, который обеспечил успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" и "киноэкипажем" на его борту.

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"Так случилось, что по приглашению Дмитрия Олеговича [Рогозина] я уже второй раз наблюдаю эту великую работу. Это настоящий подвиг, как правильно сказала Ольга Борисовна Любимова (министр культуры РФ — прим. ТАСС). И это не большие слова, которые описывают то великое дело, которое вы делаете для страны и для всего мира", - сказал Михайлов.

По словам гендиректора ТАСС, каждый раз во время запусков он испытывает "удивительное чувство патриотизма и любви к родине, которое несравнимо ни с чем".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем "Рассвет" МКС запланирована на 15:12 мск.

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они будут снимать первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияМихайлов, Сергей ВладимировичЛюбимова, Ольга Борисовна
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