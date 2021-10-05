Эксперт допустила резкое снижение заболеваемости диабетом в России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия имеет шансы резко сократить заболеваемость сахарным диабетом в ближайшие 10 лет, если будет двигаться по уже намеченному пути борьбы с заболеванием. Об этом сообщила во вторник директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Нашей целью является, конечно же, как можно более раннее выявление сахарного диабета и предотвращение его развития. Я думаю, что если мы пойдем тем путем, который сейчас у нас намечен, то, возможно, через 10 лет нам удастся резко сократить количество заболевших сахарным диабетом второго типа", - сказала она на брифинге "Профилактика и лечение сахарного диабета" в рамках марафона "Здоровье женщин - благополучие нации" в ТАСС.

Как пояснила Мокрышева, для того чтобы как можно раньше выявлять признаки сахарного диабета, в России уже разработана целая программа обучения различного уровня медицинских работников, а также необходимые средства профилактики.

"Основной задачей врачей является профилактика развития сахарного диабета среди населения. При этом, если он уже выявлен, то основные задачи пациента и врача заключаются в предотвращении его осложнений. <…> В частности, речь идет о ведении здорового образа жизни, это очень социально значимая проблема. Внедрение этой приверженности поможет нам справиться с сахарным диабетом, я уверена", - подчеркнула она.