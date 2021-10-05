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Отопление в Майкопе включили раньше срока из-за коронавируса и похолодания

Тепло уже подается в детские сады, школы и другие социально значимые учреждения

МАЙКОП, 5 октября. /ТАСС/. Тепло в дома жителей республиканского центра Адыгеи Майкопа, где находится большинство многоэтажек региона, начнет поступать с 5 октября, раньше установленного срока. Соответствующее решение принято региональным оперштабом по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

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По установленным нормам подача тепла в многоквартирные дома должна начаться после того, как в республике установится среднесуточная температура воздуха на уровне восьми градусов тепла.

"По решению регионального оперативного штаба новой коронавирусной инфекции отопительный сезон в Майкопе начнется 5 октября. Соответствующее поручение дано ресурсоснабжающим организациям. Решение начать отопительный сезон раньше срока принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Майкопа.

По информации городского управления ЖКХ и благоустройства, тепло уже подается в детские сады, школы и другие социально значимые учреждения. В жилой фонд города Майкопа, который насчитывает более 500 многоквартирных домов, отопление поступит поэтапно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими организациями.

Пик третьей волны коронавируса был достигнут в Адыгее в начале сентября. По данным регионального оперативного штаба на 5 октября, в республике коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 19 948 человек, на лечении находятся 1 748 человек (плюс 48 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 750 человек (плюс 50 за сутки), умерли 450.

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