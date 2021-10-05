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Новый максимум летальных исходов за сутки в России.
Новый максимум летальных исходов за сутки в России.
Новый максимум летальных исходов за сутки в России.
Новый максимум летальных исходов за сутки в России.
Новый максимум летальных исходов за сутки в России.
Пандемия COVID-19

Новый максимум летальных исходов за сутки в России. Главное о коронавирусе за 5 октября

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 637 427 случаев заражения, из них новых — 25 110. За сутки умерли 895 человек. За весь период — 211 696. Это новый максимум с начала пандемии.
  • Путин считает, что среди текущих проблем главное — борьба с ковидом.
  • Россия возобновила авиасообщение с Данией, Новой Зеландией.
  • Кремль связал высокую смертность от ковида в России с недостаточным уровнем вакцинации.
  • Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса в России завершили 42,2 млн человек.
  • Мурашко заявил, что вакцин от ковида в каждом регионе России хватит на два месяца.
  • Главный внештатный инфекционист Минздрава: в мире идет спад заболеваемости COVID-19. При этом эпидемиологическая ситуация в России сегодня "не самая благоприятная".
  • В стационарах Урала занято почти 95% ковидных коек.
  • "Одноклассники" и "ВКонтакте" запустили приложение для обмена опытом прохождения вакцинации.
  • Эксперт рассказала, кому нужно пройти углубленную диспансеризацию.
  • Форум OpenBio начал свою работу под Новосибирском. Он посвящен вирусологии и биотехнологии и в этом году станет местом обсуждения вопросов долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработки вакцин против COVID-19.
  • Клинические исследования подтвердили эффективность левилимаба против COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 654 476 случаев заражения, из них новых — 3 827.
  • Собянин: заболеваемость ковидом в Москве далека от пиковых значений.
  • Около 5 млн человек вакцинированы в Москве от коронавируса.
  • В столице планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах.
  • В городе возбуждено 75 уголовных дел из-за поддельных ПЦР-тестов и отводов от вакцинации.

Мир

  • Всего зафиксировано более 235,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Эффективность вакцины от Pfizer через полгода снижается до 47%.
Теги
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