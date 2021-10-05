Новый максимум летальных исходов за сутки в России. Главное о коронавирусе за 5 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 637 427 случаев заражения, из них новых — 25 110. За сутки умерли 895 человек. За весь период — 211 696. Это новый максимум с начала пандемии.
- Путин считает, что среди текущих проблем главное — борьба с ковидом.
- Россия возобновила авиасообщение с Данией, Новой Зеландией.
- Кремль связал высокую смертность от ковида в России с недостаточным уровнем вакцинации.
- Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса в России завершили 42,2 млн человек.
- Мурашко заявил, что вакцин от ковида в каждом регионе России хватит на два месяца.
- Главный внештатный инфекционист Минздрава: в мире идет спад заболеваемости COVID-19. При этом эпидемиологическая ситуация в России сегодня "не самая благоприятная".
- В стационарах Урала занято почти 95% ковидных коек.
- "Одноклассники" и "ВКонтакте" запустили приложение для обмена опытом прохождения вакцинации.
- Эксперт рассказала, кому нужно пройти углубленную диспансеризацию.
- Форум OpenBio начал свою работу под Новосибирском. Он посвящен вирусологии и биотехнологии и в этом году станет местом обсуждения вопросов долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработки вакцин против COVID-19.
- Клинические исследования подтвердили эффективность левилимаба против COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 654 476 случаев заражения, из них новых — 3 827.
- Собянин: заболеваемость ковидом в Москве далека от пиковых значений.
- Около 5 млн человек вакцинированы в Москве от коронавируса.
- В столице планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах.
- В городе возбуждено 75 уголовных дел из-за поддельных ПЦР-тестов и отводов от вакцинации.
Мир
- Всего зафиксировано более 235,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Эффективность вакцины от Pfizer через полгода снижается до 47%.