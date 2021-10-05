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Около 5 млн человек вакцинированы в Москве от коронавируса

При этом уровень вакцинации от коронавируса среди пожилых людей в Москве низкий

МОСКВА, 5 октября./ТАСС/. Порядка 5 млн человек привились от коронавируса в Москве, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Что касается вакцинации, в настоящее время в Москве вакцинировано около 5 млн человек", - сказал он.

Как отметил Собянин, уровень вакцинации от коронавируса среди пожилых людей в Москве низкий, власти будут активнее работать в этом направлении. "Мы видим, что есть над чем работать. <...> В первую очередь, это работа с пожилыми людьми. К сожалению, уровень вакцинации среди пожилых людей ниже, чем в среднем даже по городу, несмотря на то, что мы постоянно разъясняем, приглашаем, делаем даже стимулирующие программы и так далее. Для нас и в целом для страны это, считаю, как раз такое направление, где нам активнее надо работать, потому что самое большое количество лежащих в реанимации - это пожилые люди", - сказал Собянин.

 

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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