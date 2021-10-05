Путин считает, что среди текущих проблем главное - борьба с ковидом

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства во вторник с обсуждения ситуации с распространением коронавируса, назвав эту тему самой главной в текущей повестке дня.

Открывая встречу, которая проходит по видеосвязи, глава государства отметил, что предстоит обсудить "вопросы, связанные с изменениями климата, с реакцией на то, что происходит в мире, в мировой экономике". Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, основной темой совещания станут меры по реализации климатической политики.

"Но прежде всего несколько вопросов текущего характера, тоже не менее важных. Среди них, конечно, самое главное - это борьба с коронавирусной инфекцией", - указал Путин. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой представить доклады "о том, как ситуация складывается на данный момент времени".