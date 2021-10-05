В стационарах Урала занято почти 95% ковидных коек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Около 5% ковидных коек остаются свободными в стационарах Уральского федерального округа. Ситуация является очень напряженной, сообщил полпреда президента в УрФО Владимир Якушев.

5 октября Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Основными темами стали ситуация с распространением коронавируса в УрФО, темпы вакцинации.

"Ситуация очень напряженная. Число госпитализированных растет во всех регионах без исключения, среди них много тяжелобольных, занято почти 95% коек в стационарах, выделенных под больных ковидом", - приводятся слова Якушева на официальном сайте полпреда президента в УрФО.

Якушев также отметил, что в сложившейся ситуации очень важно тщательно соблюдать все меры профилактики, а также активно продолжать прививочную кампанию. По его словам, число желающих привиться снижается. Так, на сегодняшний день привились более 60% жителей Уральского федерального округа (от планового показателя по вакцинации 60% взрослого населения). В лидерах - Тюменская область, где полный курс вакцинации прошел 81% жителей от планового числа, Югра, где вакцинировались 72% жителей от плана и Ямал - 73% жителей от плана.

При этом в Курганской области два компонента вакцины поставили 60% жителей, в Свердловской - 56%, а в Челябинской - 52% от плана.