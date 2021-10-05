Собянин: заболеваемость ковидом в Москве далека от пиковых значений, но динамика сложная

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве далека от пиковых значений, однако динамика сложная. Об этом во вторник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но тем не менее, мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость", - сказал Собянин.

Мэр Москвы также уточнил, что почти две трети из 12,5 тыс. коек, развернутых в Москве для пациентов с коронавирусом, заняты.

"В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тыс. коечного фонда [для пациентов с коронавирусной инфекцией], из них 8 тыс. занято", - сказал он.