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Пандемия COVID-19
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Собянин: заболеваемость ковидом в Москве далека от пиковых значений, но динамика сложная

За последнюю неделю выявляемость вируса выросла на 30%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве далека от пиковых значений, однако динамика сложная. Об этом во вторник на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но тем не менее, мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость", - сказал Собянин.

Мэр Москвы также уточнил, что почти две трети из 12,5 тыс. коек, развернутых в Москве для пациентов с коронавирусом, заняты. 

"В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тыс. коечного фонда [для пациентов с коронавирусной инфекцией], из них 8 тыс. занято", - сказал он.

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