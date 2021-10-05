Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса в России завершили 42,2 млн человек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 42 млн человек полностью привиты от новой коронавирусной инфекции в России, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день привито первым компонентом 47,4 млн человек. Полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно вакцинировано и вакцинировано после болезни 1,9 млн человек", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, еще 35,9 млн россиян должны привиться от коронавируса, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет, также необходимо повторно привить 7,6 млн человек.

"Чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад или вакцинированных более чем шесть месяцев назад 7,6 млн человек", - сказала она.

Заболеваемость ковидом среди несовершеннолетних в России по сравнению с прошлом годом возросла кратно, заявила Голикова.

"Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременным обращением к врачам и самолечением родителей", - сказала она.

Около 40,5% людей старше 65 лет в России вакцинировались против коронавирусной инфекции, заявила Голикова.

"Доля вакцинированных среди граждан старше 65 лет составляет 40,5%", - сказала она.