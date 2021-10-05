Форум OpenBio начал свою работу под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Площадка открытых коммуникаций OpenBio в восьмой раз открылась в наукограде Кольцово под Новосибирском, объявил журналистам в пресс-центре OpenBio министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

"Только что стартовал четырехдневный биотехнологический марафон на площадке в Кольцово, одном из ведущих наукоградов страны. В этом году он пройдет в восьмой раз, и проходит он в рамках Года науки и технологий", - сказал Васильев.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников объявил, что, ввиду расширения форума с годами, власти работают над проектом конгресс-холла, который в ближайшее время позволит расширить площадку форума. Еще одним важным драйвером развития, по его словам, станет строительство в Кольцово центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") и прилегающей к нему инфраструктуры.

Форум проходит 5-8 октября в гибридном формате, в ходе него состоятся: бизнес-форум, отраслевая выставка, научная конференция по четырем направлениям, детский научный трек. Площадка станет местом обсуждения вопросов долголетия, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и разработки вакцин против COVID-19.

Форум, посвященный вирусологии и биотехнологии, проводится с 2013 года. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.