Гендиректор челябинского ПО "Маяк" госпитализирован с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный директор расположенного в Челябинской области производственного объединения "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом") Михаил Похлебаев заразился коронавирусом и находится на лечении в больнице. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе предприятия.

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"Да, это так. Исполняющим обязанности назначен Порошин Андрей Владимирович, заместитель генерального директора по экономике и финансам. Предприятие работает", - сказали в пресс-службе.

На странице генерального директора "Вконтакте" написано, что он чувствует себя нормально.

По данным Минздрава Челябинской области на 6 октября, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 99 882 случая заражения коронавирусом (плюс 395 подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 84 566 пациентов выздоровели, продолжают лечение 10 456 человек. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.