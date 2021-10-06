Музеи и библиотеки в Калининграде с ноября можно будет посещать только по QR-коду

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Обязательное предъявление QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, либо перенесение заболевания в течение полугода, вводится для посещения музеев и библиотек в Калининградской области с 1 ноября. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Музеи и библиотеки можно будет посещать только по QR-коду. Требование вступает в силу с 1 ноября 2021 года в соответствии с постановлением правительства Калининградской области от 6 октября 2021 года №657", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в соответствии с документом заполнение зрительских трибун на официальных мероприятиях с участием футбольного клуба "Балтика" должно составлять не более 500 от общего количества мест.

С 6 октября работодатели региона должны перевести на дистанционную работу не менее 50% офисных работников, в том числе беременных женщин, лиц, имеющих болезни органов дыхания.

С 4 октября из-за сложной эпидемической ситуации в области приостановили деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территории парков культуры и отдыха, а с 5 октября прекратили деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат любой тематической направленности. С 8 октября вводится посещение предприятий общепита только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от коронавируса либо то, что посетитель перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад. Исключение сделали для несовершеннолетних. С 1 ноября такие же требования распространят на спортивные организации, организации культуры, кинотеатры. Планируется приостановка групповых занятий в учреждениях дополнительного образования. Как сообщил 6 октября ТАСС губернатор области Антон Алиханов, региональные власти окажут поддержку бизнесу, который затрагивают ограничения. Все они носят временные характеры и будут отменяться по мере стабилизации ситуации и достижения необходимых темпов вакцинации населения.

По данным областных властей, на 6 октября в регион нарастающим итогом поступило 475 239 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 330 719 человек, полностью завершена иммунизация у 311 719. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это чуть более 38% взрослого населения. На 6 октября выявили 56 426 случаев заражения коронавирусом, в том числе 272 за прошедшие сутки. Вылечились 50 252 пациента, умерли 807, остаются под медицинским наблюдением 15 281 человек. Для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 27 лечебных учреждениях развернули 2 196 коек, из них 112 - с ИВЛ. Занято 1 816 коек, из них 77 - с ИВЛ.