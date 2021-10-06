Рост заболевших коронавирусом от 18 до 50 лет в Смоленской области достигает 30% в неделю

ТАСС, 6 октября. Оперативный штаб Смоленской области отметил еженедельный прирост числа заражений коронавирусом на 20-30% в возрастной группе жителей от 18 до 50 лет. Из них около трети направляются на госпитализацию, сообщил в среду губернатор Алексей Островский на своей станице " ВКонтакте " по итогам заседания штаба.

"Наиболее высокий рост заболеваемости отмечается среди пенсионеров, школьников, а также в возрастной группе от 18 до 50 лет. То есть, мы видим, что коронавирус стремительно "молодеет". Еженедельный прирост в этих категориях составляет 20-30%. При этом из 100% заболевших госпитализируется практически треть (от 23 до 30%)", - сообщил Островский.

Он отметил резкий скачок показателя выявления случаев заражения за последние сутки, назвав эту статистику тревожной. "Она, без преувеличения, крайне тревожная. За минувшие сутки в Смоленской области инфицировано 225 человек. Днем ранее - 199", - добавил Островский.

По словам губернатора, учитывая ухудшение эпидситуации, в регионе в ближайшее время введут комплекс дополнительных мер по усилению контроля над соблюдением противоэпидемических и ограничительных мер. Ранее сообщалось, что глава региона поручил до 14 октября увеличить на 150 число мест в инфекционных госпиталях региона в связи с тем, что, по данным на 5 октября, из 1 512 коек было занято 1 368 - почти 91%.

Всего в Смоленской области с начала пандемии, по информации регионального управления Роспотребнадзора на 6 октября, выявили 51 223 случая заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 7 634 человека, из них 5 235 в режиме самоизоляции, 1 399 - в госпиталях. Умерли 1 768 пациентов.