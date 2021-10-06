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Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей.
Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей.
Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей.
Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей.
Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей.
Пандемия COVID-19

Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей. Главное о коронавирусе за 6 октября

© AP Photo/Andreea Alexandru
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 662 560 случаев заражения, из них новых — 25 133. За сутки умерли 929 человек. За весь период — 212 625. Это новый максимум.
  • СБ РФ: террористы пытались целенаправленно заразить COVID-19 население нескольких стран.
  • Медики заявили об угрозе появления более тяжелых последствий ковида у детей.
  • Валерия Гаркалина перевели в реанимацию.
  • Организаторы концертов будут судиться из-за недостоверной информации о запрете мероприятий.
  • Эксперт: COVID-19 может провоцировать появление панических атак у пациентов.
  • В Адыгее с 11 октября запретили проводить банкеты, массовые свадьбы и похороны.
  • Вологодская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 658 065 случаев заражения, из них новых — 3 589.

Мир

  • Всего зафиксировано более 235,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • ОАЭ одобрили применение "Спутника Лайт" в качестве отдельной вакцины.
  • ВОЗ: дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 192 стран.
  • Эксперт: дельта-штамм коронавируса может заражать быстрее при меньшей вирусной нагрузке.
  • ВОЗ заявила, что за неделю заболеваемость ковидом в мире снизилась на 9%.
  • Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну авиапассажиров.
  • Австралийская компания Ellume отозвала часть своих тестов на COVID-19 в США из-за дефекта.
  • Сингапур подписал соглашение на поставку нового препарата от коронавируса компании Merck.
Теги
Пандемия COVID-19
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