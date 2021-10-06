Угроза появления тяжелых последствий ковида у детей. Главное о коронавирусе за 6 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 662 560 случаев заражения, из них новых — 25 133. За сутки умерли 929 человек. За весь период — 212 625. Это новый максимум.
- СБ РФ: террористы пытались целенаправленно заразить COVID-19 население нескольких стран.
- Медики заявили об угрозе появления более тяжелых последствий ковида у детей.
- Валерия Гаркалина перевели в реанимацию.
- Организаторы концертов будут судиться из-за недостоверной информации о запрете мероприятий.
- Эксперт: COVID-19 может провоцировать появление панических атак у пациентов.
- В Адыгее с 11 октября запретили проводить банкеты, массовые свадьбы и похороны.
- Вологодская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан.
Москва
- Всего зафиксировано 1 658 065 случаев заражения, из них новых — 3 589.
Мир
- Всего зафиксировано более 235,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- ОАЭ одобрили применение "Спутника Лайт" в качестве отдельной вакцины.
- ВОЗ: дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 192 стран.
- Эксперт: дельта-штамм коронавируса может заражать быстрее при меньшей вирусной нагрузке.
- ВОЗ заявила, что за неделю заболеваемость ковидом в мире снизилась на 9%.
- Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну авиапассажиров.
- Австралийская компания Ellume отозвала часть своих тестов на COVID-19 в США из-за дефекта.
- Сингапур подписал соглашение на поставку нового препарата от коронавируса компании Merck.