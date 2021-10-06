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Пандемия COVID-19

СБ РФ: террористы пытались целенаправленно заразить COVID-19 население нескольких стран

Замсекретаря Совета безопасности Юрий Коков рассказал, что в Тунисе арестованы экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава
Тунис AP Photo/Hassene Dridi
Описание
Тунис
© AP Photo/Hassene Dridi

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Террористы пытались использовать зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения ряда стран. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава", - сказал Коков.

Говоря о других методах террористов, Коков отметил, что "преднамеренные наезды на граждан транспортными средствами реже стали практиковаться" ими. Он объяснил это тем, что были приняты меры безопасности в общественных местах, а также введенными в большинстве стран антиковидными ограничениями, в том числе касающимися скопления людей и проведения массовых мероприятий.

Теги
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