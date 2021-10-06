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Пандемия COVID-19
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ОАЭ одобрили применение "Спутника Лайт" в качестве отдельной вакцины

Объединенные Арабские Эмираты также одобрили препарат в качестве бустерного укола

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили применение российского препарата от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве отдельной вакцины и бустерного укола, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"ОАЭ одобрили однократную вакцинацию "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") в качестве отдельной вакцины. ОАЭ также одобрили "Спутник Лайт" в качестве бустерного укола", - следует из сообщения РФПИ, опубликованного в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ в январе текущего года в рамках ускоренной процедуры. В ходе вакцинации населения ОАЭ выяснилось, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса.

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ОАЭРоссияПандемия COVID-19
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