Аргентина отменит ограничения на прибытие в страну авиапассажиров

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 октября. /ТАСС/. Власти Аргентины с 19 октября отменят все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введенные ранее из-за пандемии. Об этом сообщило во вторник на своей странице в Twitter Национальное управление гражданской авиации южноамериканской страны.

"После достижения порога в 50% населения, полностью вакцинированного [от коронавируса], и в соответствии с административным решением № 951/2021 19 октября 2021 года будут отменены все квоты в отношении количества пассажиров, прибывающих в страну воздушным транспортом", говорится в информации ведомства.

До 19 октября сохранятся ограничения, объявленные ранее аргентинскими властями. С 4 по 10 октября установлена квота на прибытие 21 тыс. пассажиров в неделю, а с 11 по 19 октября - 28 тыс.

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила в понедельник, что половина жителей страны полностью привита от коронавируса. По данным Минздрава, в республике, где проживает 45,8 млн человек, полный курс иммунизации прошло более 23 млн.