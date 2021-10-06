Организаторы концертов будут судиться из-за недостоверной информации о запрете мероприятий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) намерена взыскать убытки, понесенные в связи с распространением недостоверной информации об ограничении на проведение массовых мероприятий в РФ на фоне пандемии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организации.

Ранее Ассоциация КТиБО призывала прекратить ложные интерпретации высказываний главы Роспотребнадзора Анны Поповой относительно текущих правил проведения массовых мероприятий: отрасль продолжает работать по действующим правилам. В организации напомнили, что в каждом регионе допускается проведение культурно-массовых мероприятий исходя из соответствующих указов глав субъектов РФ.

"По расчетам 47 крупнейших компаний - членов ассоциации, сумма потерь по всей отрасли в результате "вброса" не соответствующей действительности информации 4 октября составила около 100 млн рублей. Компании также получили несколько тысяч обращений о возврате билетов. В связи с этим Ассоциация КТИБО приступает к судебно-претензионной работе по возмещению убытков", - сказали в организации.