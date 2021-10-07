Молодежь Крыма поздравила Путина с днем рождения рэп-песней и клипом

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Молодые крымские рэперы сочинили композицию и сняли видеоклип с использованием инсталляций арт-пространства "Таврида" ко дню рождения президента России Владимира Путина.

Видеоролик предоставила в распоряжение ТАСС редакция телеканала "Крым-24".

"Владимир Путин для Крыма больше, чем супергерой. И слова, которые звучат в песне, написаны от чистого сердца. Надеюсь, что Владимиру Владимировичу понравится наше крымское поздравление", - рассказал журналистам автор песни Влад Молчанов.

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 69 лет.