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Глава ДНР поздравил Путина с днем рождения

Денис Пушилин поблагодарил российского лидера за помощь и защиту прав жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил в четверг президента России Владимира Путина с днем рождения, поблагодарив за помощь и защиту прав жителей Донбасса.

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"Мы благодарны за все, что вы сделали для жителей Донбасса. За всестороннюю помощь, восстановление и защиту наших прав, - цитирует послание Пушилина Донецкое агентство новостей. - Желаем вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа".

Пушилин отметил многолетнюю гуманитарную помощь со стороны РФ, признание документов ДНР на территории России, содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. "С вашим именем связаны самые значимые события в новейшей истории русского Донбасса, - подчеркнул глава ДНР. - Благодаря вашим волевым решениям граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, принимали участие в обсуждении изменений в конституцию страны и вместе со всей большой родиной совсем недавно голосовали за ее будущее на выборах в Госдуму".

Президент России 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.

В сентябре этого года жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПушилин, Денис Владимирович
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