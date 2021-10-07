Глава ДНР поздравил Путина с днем рождения

ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил в четверг президента России Владимира Путина с днем рождения, поблагодарив за помощь и защиту прав жителей Донбасса.

Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Мы благодарны за все, что вы сделали для жителей Донбасса. За всестороннюю помощь, восстановление и защиту наших прав, - цитирует послание Пушилина Донецкое агентство новостей. - Желаем вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа".

Пушилин отметил многолетнюю гуманитарную помощь со стороны РФ, признание документов ДНР на территории России, содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. "С вашим именем связаны самые значимые события в новейшей истории русского Донбасса, - подчеркнул глава ДНР. - Благодаря вашим волевым решениям граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, принимали участие в обсуждении изменений в конституцию страны и вместе со всей большой родиной совсем недавно голосовали за ее будущее на выборах в Госдуму".

Президент России 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.

В сентябре этого года жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.