{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Удмуртии приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса

По данным регионального Минздрава, в регионе снова зафиксировали суточный максимум по числу заразившихся за сутки - 288

ТАСС, 7 октября. Власти Удмуртии приняли решение о приостановке профилактических медосмотров и диспансеризации на неопределенный срок. Распоряжение о внесении изменений в антиковидный указ опубликовано в четверг на сайте республиканского правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 7 октября 2021 года до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе углубленной, в медицинских организациях [приостанавливается]", - говорится в документе.

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что в республике развернуто 3,5 тыс. коек для больных ковидом, что более чем в два раза больше, чем год назад. Еще 1 тыс. коек планируется развернуть в течение недели.

По данным регионального Минздрава, в регионе вновь был установлен суточный максимум по числу заразившихся за сутки - 288. Общее число заболевших превысило 55,3 тыс., выздоровели 44,5 тыс. человек, умерли 2,1 тыс. Вакцинировалось около 405 тыс. человек, что составляет примерно 44% от плана.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом
Это максимум с 31 декабря
Читать полностью