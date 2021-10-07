В Удмуртии приостановили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса

ТАСС, 7 октября. Власти Удмуртии приняли решение о приостановке профилактических медосмотров и диспансеризации на неопределенный срок. Распоряжение о внесении изменений в антиковидный указ опубликовано в четверг на сайте республиканского правительства.

"С 7 октября 2021 года до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе углубленной, в медицинских организациях [приостанавливается]", - говорится в документе.

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что в республике развернуто 3,5 тыс. коек для больных ковидом, что более чем в два раза больше, чем год назад. Еще 1 тыс. коек планируется развернуть в течение недели.

По данным регионального Минздрава, в регионе вновь был установлен суточный максимум по числу заразившихся за сутки - 288. Общее число заболевших превысило 55,3 тыс., выздоровели 44,5 тыс. человек, умерли 2,1 тыс. Вакцинировалось около 405 тыс. человек, что составляет примерно 44% от плана.