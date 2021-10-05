В Удмуртии в ближайшее время развернут еще 1 тыс. коек для больных коронавирусом

ТАСС, 5 октября. Власти Удмуртии в ближайшее время развернут еще 1 тыс. коек для больных коронавирусом, сообщил во вторник в прямом эфире на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " глава региона Александр Бречалов.

"В ближайшее перепрофилируем еще 1 тыс. коек под ковид", - сказал Бречалов.

Он отметил, что прирост числа госпитализированных за неделю увеличился на 9%, в регионе развернули более 3,5 тыс. коек, более 550 коек развернули на прошлой неделе.

Сейчас 3 445 человек находятся на стационарном лечении, год назад их было более 1,5 тыс. "В два раза больше мы имеем госпитализированных пациентов, при этом большинство из тех, кто на стационарном лечении, с средней и тяжелой степенью протеканию заболеваний, <…> на ИВЛ сегодня 41 человек", - сказал Бречалов.

Также на усиленный режим работы переведут врачей в больницах.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Удмуртии выявили 54,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 44,1 тыс. человек выздоровели, еще 2,1 тыс. умерли. В Удмуртии ввели масочно-перчаточный режим. Для посещения мероприятий требуется наличие сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. Ввели масочный режим в общественном транспорте.