Президент Южной Осетии поздравил Путина с днем рождения

ЦХИНВАЛ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, поблагодарив его за избавление республики от смертельной опасности и обретение надежного мира.

Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"В сознании народа Южной Осетии с вашим именем связаны избавление республики от смертельной опасности, обретение надежного мира, возрождение и уверенность в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении Бибилова, размещенном на сайте президента Южной Осетии.

Руководитель республики отметил, что усилиями Владимира Путина и "подвижнической деятельностью в качестве главы государства Российская Федерация вернула себе статус одной из ведущих держав, неизмеримо возросли авторитет России и ее влияние в международных делах, что открыло историческую перспективу и для нашей страны, судьба которой неразрывно связана с российской государственностью на протяжении столетий".

Бибилов пожелал Путину здоровья, новых успехов и побед во благо российского государства и его многонационального народа.