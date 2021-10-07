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Володин назвал Путина "преимуществом России"

РФ за годы его президентства прошла путь от "разрухи и экономического упадка" до сильного суверенного государства, отметил спикер Госдумы седьмого созыва

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия за годы президентства Владимира Путина прошла путь от "разрухи и экономического упадка" до сильного суверенного государства. Такое мнение высказал спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин по случаю дня рождения главы государства.

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"Сегодня день рождения нашего президента - Владимира Владимировича Путина. Правильно вспомнить, какой путь прошла наша страна с президентом Путиным. Россия - сильная суверенная держава. Это признают, с этим считаются во всем мире. Но так было не всегда", - отметил Володин на своем Telegram-канале в четверг.

Он напомнил, что до того, как Путин пришел к власти, страна жила в условиях войны на Кавказе, угрозы терроризма, "разрухи и экономического упадка после развала СССР и безответственных действий политиков в 90-х". "Мы теряли жизни наших граждан и были близки к потере страны. Избрание Путина главой государства кардинально изменило ситуацию <…> Сегодня все признают, что Путин - преимущество России", - подчеркнул Володин.

Однако, по его словам, страны конкурируют друг с другом и в стремлении ослабить Россию "удары наносят по президенту". "Наша страна может быть только сильной. Все другое несет проблемы и риск ее потерять", - отметил Володин.

Президент России в четверг отмечает 69-й день рождения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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