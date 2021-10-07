В Башкирии на территории двух сел ввели карантин из-за птичьего гриппа

УФА, 7 октября. /ТАСС/. На территории сел Бушкураево и Николаевка Туймазинского района Башкирии ввели карантин из-за случаев заражения птичьим гриппом. Зона в радиусе пяти километров от этих населенных пунктов признана угрожаемой, в нее входят еще пять сел. Это следует из указа главы региона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации республики в четверг.

В среду сообщалось, что в регионе впервые зафиксировано заражение птичьим гриппом в одном из хозяйств Туймазинского района.

"Признать территорию птицеводческой фермы ООО "Крестяьнско-фермерское хозяйство "Алтын-Каз", расположенного по адресу Республика Башкортостан, Туймазинский район, село Николаевка, улица Шоссейная, дом 23, эпизоотическим очагом высокопатогенного гриппа птиц", - сказано в указе.

На территории Николаевки и Бишкураево введен карантин. В этой зоне запрещено лечение птиц, их ввоз и вывоз, убой, вывоз яиц, кормов, а также въезд на автомобилях и посещение лицами, не проживающими там и не участвующими в ликвидации очага заболевания. Территория радиусом пять километров от этих сел признана угрожаемой, в нее попали еще пять населенных пунктов.