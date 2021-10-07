Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он напомнил, что 30 сентября вступил в силу закон, позволяющий детям и взрослым бесплатно сделать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.

"Речь идет о тех медицинских организациях, которые оказывают помощь по полису ОМС. Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами", - отметил премьер.