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Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила обеспечения частных клиник препаратами для бесплатной вакцинации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он напомнил, что 30 сентября вступил в силу закон, позволяющий детям и взрослым бесплатно сделать профилактические прививки не только в государственных, но и в частных клиниках.

"Речь идет о тех медицинских организациях, которые оказывают помощь по полису ОМС. Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами", - отметил премьер.

Мишустин сообщил, что утром поздравил Путина с днем рождения
По словам премьера, он передал президенту, что правительство продолжит делать все необходимое для решения поставленных задач
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