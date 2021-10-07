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Турчак поздравил Путина с днем рождения от имени "Единой России"

Секретарь генсовета партии пожелал президенту душевных и физических сил

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поздравил от имени партии президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

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"Будет правильно, если мы поздравим лидера нашей партии, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Пожелаем ему крепости, сил душевных, физических, чтобы на все хватало, на нас в том числе. Мы его не подведем", - сказал Турчак в четверг в ходе первого организационного собрания фракции партии "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва.

В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

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Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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