Турчак поздравил Путина с днем рождения от имени "Единой России"

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Будет правильно, если мы поздравим лидера нашей партии, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Пожелаем ему крепости, сил душевных, физических, чтобы на все хватало, на нас в том числе. Мы его не подведем", - сказал Турчак в четверг в ходе первого организационного собрания фракции партии "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва.

В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.