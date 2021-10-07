Росзаповедцентр предложит ужесточить безопасность в горах после трагедии на Эльбрусе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Росзаповедцентр планирует обратиться в кабмин и Ростуризм с предложениями по повышению безопасности для туристов в горах после трагедии на Эльбрусе в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росзаповедцентра Алексей Тихненко на 24-й международной выставке индустрии гостеприимства PIR Expo.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.

"Сейчас анализируем эту ситуацию, будем выходить с вопросами о тех недостатках, которые там были, в частности, неправильные действия туроператора, недостаточность укомплектованности этой группы, отсутствие соглашения с ООПТ, чтобы можно было убедиться [в безопасности]. <...> Мы будем с инициативой выходить, в том числе в Ростуризм, в правительство, чтобы устранять [эти пробелы] и обеспечивать особую безопасность, особенно на маршрутах высокой категории сложности и опасности", - сказал Тихненко. По его словам, речь в том числе идет об установке в горах пунктов с кислородом и дополнительных договоренностях с МЧС при посещении этих мест.

Тихненко подчеркнул, что из-за популярности внутреннего туризма антропогенная нагрузка на природные территории в России выросла в 1,5 раза, особенно это касается горной местности Северного Кавказа.

"Несмотря на то, что мы ставим вопросы развития экологического туризма, нас пугает, что мы не готовы по инфраструктуре. Тропы не оборудованы, нет туалетов, средств размещения. Мы над этим работаем. По нашим программам и планам, в том числе по нацпроекту "Экология", мы должны выйти на оптимальный уровень примерно к 2024 году", - сказал он.