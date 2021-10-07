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Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили поставили телевизор в камере после жалоб адвокатов

Информация о том, что ему не давали приобрести телевизор, не соответствует действительности, отметили в Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии

ТБИЛИСИ, 7 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже пользуется телевизором в своей камере, а информация о том, что ему не давали приобрести телевизор, не соответствует действительности. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

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"Сообщаем, что осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили уже пользуется телевизором и информация о том, что процесс передачи телевизора искусственно затягивался, является ложью. Разъясняем, что осужденный/обвиняемый может купить телевизор на собственные деньги при помощи карты в магазине, расположенном на территории учреждения. Саакашвили в понедельник изготовили карту, на которую была зачислена лимитированная денежная сумма", - сказано в заявлении.

В пенитенциарной службе также назвали ложью информацию о том, что у Саакашвили нет матраса. В ведомстве заявляют, что у бывшего президента есть все необходимые предметы обихода, в том числе подушка и матрас.

Ранее адвокаты Саакашвили заявили, что экс-президенту не дают возможность пользоваться телевизором и телефоном. По данным юристов, у бывшего главы государства нет и матраса.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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