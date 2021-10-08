В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке

"Просим вас проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в их отношении", - говорится в письме, опубликованном на сайте КРЦ.

Отмечается, что Ёлка, хоть и не давала концертов в Крыму, "могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей". КРЦ также просит рассмотреть вопрос о применении санкций в отношении Басты, в частности, повторно запретить въезд на Украину, поскольку последние его визиты в 2021 году "вызвали большой общественный резонанс". У Басты запланирован концерт в Киеве на 19 декабря. Реперу уже запрещали въезд на Украину на три года, но срок этого запрета истек в 2020 году и министерство культуры и информационной политики изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В июне СБУ направила министерству предложение о возвращении российского рэпера в список лиц, угрожающих национальной безопасности, но решения пока нет.

В четверг украинский телеканал "1+1" сообщил, что в Днепре националистически настроенные люди пытались сорвать концерт исполнительницы русского шансона Ирины Круг из-за ее выступления в Крыму. В итоге концерт Круг начался с задержкой, а Летний театр, где он проходил, вынуждены были взять под охрану почти полсотни полицейских. Заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис позже сообщил, что никаких запретов на выступление Круг не поступало. В пятницу запланирован ее концерт в Киеве, а в субботу певицу ждут в Одессе.