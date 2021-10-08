Число пересечений границы России и Финляндии выросло в сентябре по сравнению с 2020 годом

ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября. /ТАСС/. Число пересечений границы между Финляндией и Россией в сентябре 2021 года выросло по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, однако по-прежнему остается низким из-за ограничений для туризма, введенных на фоне пандемии. Об этом сообщила в пятницу финская Пограничная охрана.
По ее данным, в сентябре на границе было зафиксировано около 87,9 тыс. пересечений, рост по сравнению с прошлым годом составил 31,8 тыс. Вместе с тем до пандемии в сентябре 2019 года этот показатель был равен около 756,5 тыс. Кроме того, нынешний показатель оказался несколько ниже, чем в августе, когда число пересечений было самым большим с начала года (95,3 тыс.).
До введения ограничений в январе и феврале 2020 года число пересечений находилось на уровне 700-800 тыс., в марте их количество сократились практически вдвое на фоне начала пандемии и введения ограничений с обеих сторон, а затем еще более радикально снизилось в апреле-мае - до порядка 42 тыс.
Число пересечений границы в 2020 году составило около 25% от уровня 2019 года. В 2020 году границу пересекали 2,4 млн раз, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 9,5 млн. В 2021 году он пока равен более 660 тыс.
Въезд в Финляндию из РФ
В настоящее время въехать из РФ в Финляндию с туристическими целями нельзя, ограничения на турпоездки будут действовать по крайней мере до 24 октября, уже более года они регулярно продлеваются.
Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.
7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, в эту категорию были включены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, а также бабушки и дедушки.
С 1 октября открыта выдача виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.
Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.