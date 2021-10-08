Число пересечений границы России и Финляндии выросло в сентябре по сравнению с 2020 годом

ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября. /ТАСС/. Число пересечений границы между Финляндией и Россией в сентябре 2021 года выросло по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года, однако по-прежнему остается низким из-за ограничений для туризма, введенных на фоне пандемии. Об этом сообщила в пятницу финская Пограничная охрана.

По ее данным, в сентябре на границе было зафиксировано около 87,9 тыс. пересечений, рост по сравнению с прошлым годом составил 31,8 тыс. Вместе с тем до пандемии в сентябре 2019 года этот показатель был равен около 756,5 тыс. Кроме того, нынешний показатель оказался несколько ниже, чем в августе, когда число пересечений было самым большим с начала года (95,3 тыс.).

До введения ограничений в январе и феврале 2020 года число пересечений находилось на уровне 700-800 тыс., в марте их количество сократились практически вдвое на фоне начала пандемии и введения ограничений с обеих сторон, а затем еще более радикально снизилось в апреле-мае - до порядка 42 тыс.

Число пересечений границы в 2020 году составило около 25% от уровня 2019 года. В 2020 году границу пересекали 2,4 млн раз, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 9,5 млн. В 2021 году он пока равен более 660 тыс.

Въезд в Финляндию из РФ

В настоящее время въехать из РФ в Финляндию с туристическими целями нельзя, ограничения на турпоездки будут действовать по крайней мере до 24 октября, уже более года они регулярно продлеваются.