Правительство РФ поздравило Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Присуждение главному редактору "Новой газеты" Нобелевской премии мира является достойной оценкой его профессионализма, человеческих качеств и верности убеждениям. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

"Мы поздравляем его с заслуженной наградой", - сказал представитель кабмина, комментируя присуждение Муратову Нобелевской премии мира.

Как подчеркнул Беляков, данное решение Нобелевского комитета - "достойная оценка его [Муратова] таланта, высокого профессионализма, верности убеждениям и, что важно, человеческих качеств". "Помимо профессиональной деятельности Дмитрий Муратов активно занимается благотворительностью - помогает больным детям. Это заслуживает уважения", - отметил пресс-секретарь премьера.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 год и снова занял этот пост в 2019 году. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.