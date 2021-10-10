Почти 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Риме против ковид-сертификатов

РИМ, 10 октября. /ТАСС/. Около 40 полицейских получили травмы в ходе беспорядков в центре Рима в субботу. Такие данные приводит в воскресенье агентство ANSA .

Ранее сообщалось также о не менее четырех пострадавших среди участников акции, направленной против введения обязательного ковид-сертификата на рабочих местах, как в государственном, так и в частном секторах. Как ранее сообщил телеканал Rai News 24, за участие в беспорядках были задержаны 12 человек.

Среди задержанных - двое лидеров ультраправой партийной организации "Новая сила" (Forza nuova) - Джулиано Кастеллино, который уже находился под административными санкциями, и Роберто Фиоре. Они считаются одними из зачинщиков беспорядков, в которые переросла разрешенная демонстрация против ковид-сертификатов. Среди прочего манифестантами был устроен погром в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). Глава этого ведущего профсоюза Маурицио Ландини назвал данную акцию "фашистским нападением и покушением на конституцию". Ведущие политические силы Италии, включая правящие партии - Демократическую и Движение "5 звезд", выступают за роспуск "Новой силы", которая не представлена ни в одном избранном органе управления.

При этом оппозиционная партия "Братья Италии", а также представители входящей в правящую коалицию "Лиги" указывают на серьезные ошибки главы МВД Лучаны Ламорджезе, которые привели к недопустимой ситуации "городского побоища".

Профсоюзы объявили о проведении собственной акции в "защиту демократических ценностей" 16 октября.

Требование о необходимости ковид-сертификата, свидетельствующего о вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус, на рабочем месте вступит в силу 15 октября. В МВД опасаются новых опасных ситуаций и уличных столкновений.