{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Оренбургские власти развернули информационную кампанию об опасности суррогатного алкоголя

Помимо медиаресурсов, в Орске, где был обнаружен крупный склад контрафактного алкоголя, задействованы автомобили с громкоговорителями, а также привлечены около 600 человек для проведения подворовых и подомовых обходов

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области развернули активную информационную кампанию об опасности употребления алкоголя как в пластиковых, так и стеклянных бутылках. Помимо медиаресурсов, в Орске, где был обнаружен крупный склад контрафактного алкоголя, задействованы автомобили с громкоговорителями, а также привлечены около 600 человек для проведения подворовых и подомовых обходов, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

На эту тему
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

"Сотрудники правоохранительных органов совместно с народными дружинниками, работниками социальных служб, волонтерами - порядка 600 человек - проводят подворовой и подомовой обходы жителей города. Также к работе подключились представители управляющих компаний", - говорится в распространенном сообщении.

Также оповещение на улицах Орска осуществляют 10 автомобилей с громкоговорителями. Жителей предупреждают о том, что опасность представляет алкогольная продукция не только в пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках. Также информирование населения идет через социальные сети, радио- и телевещание, к работе подключены крупные медиаресурсы, отметили в пресс-службе правительства.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Нобелевская премия
Муратов заявил, что ожидал присуждения Нобелевской премии мира всей "Новой газете"
Главред "Новой газеты" сообщил, что сообщение о премии застало его врасплох, когда он спорил с корреспонденткой по поводу одного из ее текстов
Читать полностью