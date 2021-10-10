СМИ: власти Индии разрешили поставить в Россию "Спутник Лайт" индийского производства

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Индии разрешило экспорт однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" российской разработки и индийского производства в Россию. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.

"Правительство разрешило индийской фармацевтической компании HETERO Biopharma экспортировать 4 млн доз "Спутник Лайт" в Россию. Решение было принято на этой неделе после подробных обсуждений", - приводит агентство слова источника.

По его данным, такое решение объясняется тем, что в самой Индии этот препарат уже производится, но еще не получил разрешение на использование.

В середине сентября профильный комитет экспертов при Генеральном контролере лекарств Индии выдал разрешение на проведение промежуточных испытаний третьей (заключительной) фазы испытаний "Спутник Лайт" в Индии. Если вакцина будет одобрена Нью-Дели, "Спутник Лайт" может стать первой однокомпонентной вакциной, используемой на индийской территории.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.