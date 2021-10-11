Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в четырех регионах до 2024 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Детские медицинские центры онкологии, гематологии и хирургии с отделениями аллогенной трансплантации костного мозга начнут работу в 2024 году в Воронеже, Уфе, Ростове и Краснодаре. Об этом в понедельник сообщил президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

Аллогенная трансплантация - вид трансплантации, при котором пересаживают донорские кроветворные клетки (костный мозг, кроветворные стволовые клетки периферической крови, кроветворные клетки пуповинной крови), полностью или частично совместимые по генетическому признаку.

"В рамках программы развития педиатрии и онкологии до 2024 года будут введены несколько центров новых, где строятся отделения трансплантации костного мозга. <…> Строятся клиники в Воронеже, Уфе, Ростове и в Краснодаре. До 2024 года они все войдут в строй", - сказал он в ходе семинара для специалистов, ответственных за взаимодействие субъектов РФ с Фондом "Круг добра" в Общественной палате (ОП) РФ.

Румянцев отметил, что к 2024 году, благодаря введению в эксплуатацию таких центров, количество аллогенных трансплантаций в России будет увеличено до 1 тыс. в год. Он также сообщил, что в этом году открылся детский центр на базе национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина с 25 койками для трансплантации костного мозга.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани на базе Детской республиканской клинической больницы. Центр построили в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан". Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек: по 25 мест - на два отделения онкологии, 20 коек - для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест - для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 мест предусмотрено в дневном стационаре больницы. В центре развернут целый лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики.

Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями является региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.

О фонде "Круг добра"

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.