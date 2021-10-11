В Италии заблокировали сайт ультраправых после протестов противников ковид-сертификатов

После беспорядков в субботу в ходе манифестации противников ковид-сертификатов были задержаны 12 человек, среди которых лидеры "Новой силы" Джулиано Кастеллино, который уже находился под административными санкциями, и Роберто Фиоре. Они считаются одними из зачинщиков беспорядков. Агрессивно настроенные манифестанты устроили погром в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда. Глава этого ведущего профсоюза Маурицио Ландини назвал эту акцию фашистским нападением и покушением на конституцию. Правящая Демократическая партия представила в верхней палате парламента резолюцию с требованием распустить "Новую силу" как фашистскую и нарушающую конституцию.

Прокуратура итальянской столицы, открывшая расследование по факту беспорядков во время акции протеста против ковид-сертификатов, рассматривает связи ее участников с неофашистскими организациями. Как сообщила газета la Repubblica, работу ведут следователи, занимающиеся делами о деятельности сети неофашистов в Италии, а также сотрудники антитеррористического подразделения.

Издание утверждает, что зачинщики беспорядков планировали занять правительственный дворец Киджи "по схеме захвата Капитолия" (протестующие ворвались в него 6 января на фоне попыток Дональда Трампа оспорить результаты президентских выборов в США). По данным газеты, которая ссылается на материалы следствия, накануне акции были созданы специальные группы в мессенджерах Telegram и Whatsapp, в которых координировались действия передовой группы протестующих. Следователи склонны видеть "заранее проработанный план" с целью дестабилизации ситуации в Риме, а также полагают, что подобные акции готовились в других городах.

По данным канала Rai News 24, в ближайшие дни в МВД состоится специальное заседание для оценки ситуации и выработки мер с целью усиления безопасности, особенно в преддверии саммита глав государств и правительств Группы двадцати, который запланирован на конец месяца.