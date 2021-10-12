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Жириновский призвал не пускать на заседания Думы депутатов, не вакцинированных от COVID-19

Лидер ЛДПР заявил, что запрет надо распространить и на тех, кто не ревакцинировался вовремя
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник в начале первого заседания Госдумы восьмого созыва призвал не пускать в зал депутатов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

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"Вакцинация! Немедленная вакцинация. И я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию", - сказал он, уточнив, что запрет надо распространить и на тех, кто не ревакцинировался вовремя. Жириновский заметил, что привился от COVID-19 уже шесть раз.

Кроме того, политик вновь поднял тему строительства для Госдумы нового комплекса. По его словам, нынешнее здание "выглядит очень невзрачным". Кроме того, в нем невозможно обеспечить социальную дистанцию, считает Жириновский.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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