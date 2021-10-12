Жириновский призвал не пускать на заседания Думы депутатов, не вакцинированных от COVID-19

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник в начале первого заседания Госдумы восьмого созыва призвал не пускать в зал депутатов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

"Вакцинация! Немедленная вакцинация. И я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию", - сказал он, уточнив, что запрет надо распространить и на тех, кто не ревакцинировался вовремя. Жириновский заметил, что привился от COVID-19 уже шесть раз.

Кроме того, политик вновь поднял тему строительства для Госдумы нового комплекса. По его словам, нынешнее здание "выглядит очень невзрачным". Кроме того, в нем невозможно обеспечить социальную дистанцию, считает Жириновский.