Глава Приамурья призвал усилить темпы вакцинации от коронавируса

ТАСС, 12 октября. Глава Амурской области Василий Орлов призвал усилить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в условиях напряженной ситуации с заболеваемостью в регионе. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник.

"Темпы вакцинации необходимо усилить. С 18 октября мы вынуждены ввести в Приамурье систему QR-кодов, чтобы приостановить распространение заболевания. Если этого окажется недостаточно, возможно, придется вводить дополнительные ограничения. Ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной во многих регионах. В Бурятии, к примеру, уже вернули самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 65 лет", - цитируют в сообщении Орлова.

В конце прошлой недели региональные власти сообщили, что к 15 октября разработают комплекс мероприятий по введению системы QR-кодов на территории Благовещенска. С 18 октября, как ожидается, систему QR-кодов могут ввести на всех предприятиях общественного питания областной столицы. Попасть в кафе или ресторан можно будет, только предъявив на входе QR-код или отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября новая мера распространится на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей. Помимо жителей области, прошедших вакцинацию от коронавируса, цифровой QR-код смогут получить люди, официально переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев.

Уточняется, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе остаются низкими, первым компонентом привились почти 265 тыс. человек - это 63,6% от плана вакцинации (средний показатель по России - 61%). Вторым компонентом вакцинировались 232 тыс. человек (48%). С начала массовой прививочной кампании в регион поступило 393,5 тыс. доз вакцины против коронавируса.

"Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в Райчихинске, Мазановском и Зейском районах. В то же время мы продолжаем санавиацией вывозить пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с пневмонией, из отдаленных поселений Зейского района", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Амурской области выявили свыше 36,8 тыс. случаев коронавируса, умерли 464 человека. В сутки регистрируется примерно 120 новых заразившихся.