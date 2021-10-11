{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бесплатные экспресс-тесты в Москве.
Бесплатные экспресс-тесты в Москве.
Бесплатные экспресс-тесты в Москве.
Бесплатные экспресс-тесты в Москве.
Бесплатные экспресс-тесты в Москве.
Пандемия COVID-19

Бесплатные экспресс-тесты в Москве. Главное о коронавирусе за 11 октября

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 804 774 случая заражения, из них новых — 29 409. За сутки умерли 957 человек. За весь период — 217 372.
  • В Кремле призвали россиян сделать прививку от коронавируса.
  • В Ленобласти ввели требование 100-процентной вакцинации в государственных и частных организациях. В регионе также вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов.
  • В Екатеринбурге свыше 200 школьных классов перешли на дистанционку из-за COVID-19.
  • Директор Валерия Леонтьева опроверг информацию о госпитализации певца с COVID-19.
  • Испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет начнутся в октябре.
  • Эксперт заявила, что симптомы постковидного синдрома могут сохраняться полгода и более.
  • Эксперты 11 стран создадут в Казани стандарты для мобильных лабораторий во время инфекций.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 683 677 случаев заражения, из них новых — 5 002.
  • В столице запустили бесплатные экспресс-тесты на коронавирус в 20 общественных местах и МФЦ.
  • Лысенко сообщила, что в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета к ковиду.

Мир

  • Всего зафиксировано более 237,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Генсек ООН выступил за глобальную вакцинацию.
  • ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин от COVID-19 при ослабленном иммунитете.
  • AstraZeneca заявила, что ее "коктейль из антител" предотвращает тяжелую форму COVID-19.
  • Merck направила регулятору США запрос на одобрение ее таблеток от COVID-19.
  • Глава Минздрава Украины объяснил низкие темпы вакцинации от ковида "пропагандой РФ".
  • Карантин для прибывающих на Бали иностранцев сократили до пяти дней.
  • Таиланд с 1 ноября отменит карантин для привитых от коронавируса из некоторых стран.
  • В Доминикане ослабили коронавирусные ограничения.
Теги
Пандемия COVID-19
DPA: на германо-польской границе задержали около 400 нелегальных мигрантов
В основном речь идет о лицах из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена
Читать полностью