Бесплатные экспресс-тесты в Москве. Главное о коронавирусе за 11 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 804 774 случая заражения, из них новых — 29 409. За сутки умерли 957 человек. За весь период — 217 372.
- В Кремле призвали россиян сделать прививку от коронавируса.
- В Ленобласти ввели требование 100-процентной вакцинации в государственных и частных организациях. В регионе также вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов.
- В Екатеринбурге свыше 200 школьных классов перешли на дистанционку из-за COVID-19.
- Директор Валерия Леонтьева опроверг информацию о госпитализации певца с COVID-19.
- Испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет начнутся в октябре.
- Эксперт заявила, что симптомы постковидного синдрома могут сохраняться полгода и более.
- Эксперты 11 стран создадут в Казани стандарты для мобильных лабораторий во время инфекций.
Москва
- Всего зафиксировано 1 683 677 случаев заражения, из них новых — 5 002.
- В столице запустили бесплатные экспресс-тесты на коронавирус в 20 общественных местах и МФЦ.
- Лысенко сообщила, что в Москве до сих пор нет коллективного иммунитета к ковиду.
Мир
- Всего зафиксировано более 237,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Генсек ООН выступил за глобальную вакцинацию.
- ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин от COVID-19 при ослабленном иммунитете.
- AstraZeneca заявила, что ее "коктейль из антител" предотвращает тяжелую форму COVID-19.
- Merck направила регулятору США запрос на одобрение ее таблеток от COVID-19.
- Глава Минздрава Украины объяснил низкие темпы вакцинации от ковида "пропагандой РФ".
- Карантин для прибывающих на Бали иностранцев сократили до пяти дней.
- Таиланд с 1 ноября отменит карантин для привитых от коронавируса из некоторых стран.
- В Доминикане ослабили коронавирусные ограничения.