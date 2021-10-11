Таиланд с 1 ноября отменит карантин для привитых от коронавируса из некоторых стран

БАНГКОК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Таиланда с 1 ноября отменят карантин для полностью привитых от коронавируса путешественников, прибывающих из ряда стран с низким уровнем распространения инфекции. Об этом в понедельник во время телевизионного обращения заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

"Я поручил Минздраву и Центру по борьбе с коронавирусом в королевстве рассмотреть в срочном порядке в течение этой недели вопрос допуска с 1 ноября международных путешественников в страну, если они полностью вакцинированы и прибывают в Таиланд самолетом из стран с низким уровнем распространения инфекции", - отметил он. По его словам, полностью вакцинированным людям не придется проходить карантин, однако им необходимо будет сдать ПЦР-тесты.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 10 тыс. заразившихся и 60 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,72 млн, вылечились более 1,59 млн человек, умерли 17,7 тыс. пациентов.