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Пандемия COVID-19

В Екатеринбурге свыше 200 школьных классов перешли на дистанционку из-за COVID-19

На карантин из-за ОРВИ и случаев заражения коронавирусом также ушли 135 групп в детских садах города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Более 200 классов в Екатеринбурге перешли на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования администрации города в понедельник.

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"По данным на 11 октября, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 207 классов (новая коронавирусная инфекция - 202, ОРВИ - 5)", - отметили в департаменте.

Вместе с тем 135 групп в детских садах в Екатеринбурге также переведены на дистанционное обучение. Из них 69 групп ушли на карантин из-за COVID-19, а 66 групп - из-за ОРВИ.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 565 случаев. По данным на 11 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 144 тыс. случаев коронавируса, более 133 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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